Не просите денег и здоровья: священник РПЦ раскрыл главный секрет правильной молитвы
Священник Сосковец объяснил, как правильно молиться о здоровье и благополучии
Священник Русской Православной Церкви Валерий Сосковец разъяснил православное отношение к просьбам о материальном благополучии и физическом здоровье. В беседе с журналистами он подчеркнул, что молиться с прямой и главной целью получить деньги или избавиться от болезней не следует, пишет ИА ЕЛЬ.
Духовные приоритеты и суть правильной молитвы
- Евангельский принцип: отец Валерий сослался на слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
- Правильные стремления: вместо прошения о богатстве и крепости тела верующему стоит сосредоточиться на обретении разумного сердца, способного отличить добро от зла.
- Праведный образ жизни: согласно православной традиции, ключевыми являются стремление к Богу, совершение добрых дел, помощь ближним и желание жить святой жизнью.
- Божественный промысел: если человек ставит на первое место духовные ценности и приближение к Богу, Всевышний самостоятельно подает ему все необходимое для земной жизни.