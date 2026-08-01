Сравнение прайсов: почему заказ Kia KX1 выходит выгоднее покупки топовой Granta

Технические характеристики: под капотом установлен проверенный 1,4-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 100 л. с. (знаком по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris). Силовой агрегат сочетается с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Базовая комплектация: включает однозонный климат-контроль, мультируль с кожаной отделкой, мультимедийную систему с сенсорным экраном, систему кругового обзора (или камеру заднего вида с парктрониками), датчики давления в шинах, датчик света, подогрев зеркал и заднего стекла, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Сравнение со стоимостью LADA Granta: топовый лифтбек Granta стоит от ₽1,324 млн, максимальный кросс-лифтбек — ₽1,391 млн, а универсал Granta Cross — до ₽1,371 млн.