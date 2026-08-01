Угроза инсульта и бездействие: что происходит с арестованной в Грузии россиянкой Курашкевич
Задержанной в Грузии гражданке РФ Курашкевич резко стало плохо в СИЗО
Состояние здоровья гражданки РФ Татьяны Курашкевич, находящейся более месяца в СИЗО № 5 города Рустави по запросу США, резко ухудшилось. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил официальное обращение президенту Общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе с просьбой вмешаться в ситуацию, пишет ТАСС.
Состояние здоровья гражданки РФ Татьяны Курашкевич, находящейся более месяца в СИЗО № 5 города Рустави по запросу США, резко ухудшилось. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил официальное обращение президенту Общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе с просьбой вмешаться в ситуацию.
Проблемы со здоровьем и неоказание медицинской помощи
- Хронические заболевания: Курашкевич страдает гипертонией, повышенным артериальным давлением и находится в состоянии преддиабета, что требует регулярного приема гипотензивных средств, контроля уровня сахара и соблюдения диеты.
- Травмы и плановые операции: задержанной требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины из голеностопного сустава после перелома, полученного в сентябре 2025 года.
- Перенесенный криз: 16 июля у Курашкевич зафиксировали гипертонический криз (фактически предынсультное состояние), зарегистрированный тюремным врачом.
- Отсутствие лечения: правозащитники отмечают отсутствие постоянного медицинского наблюдения и необходимых препаратов, что создает угрозу жизни и здоровью.
- Суть дела: Татьяну Курашкевич обвиняют в США в содействии экспортным поставкам запчастей в Россию в обход санкций. Мельников запрашивает посещение СИЗО представителями Красного Креста и содействие в обеспечении ее медикаментами.