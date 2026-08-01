Аварийный путь в прошлом: в Кигинском районе установили новый металлический мост
В Башкирии прокуратура добилась постройки нового моста в селе Верхние Киги
Жители села Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан добились замены опасного объекта инфраструктуры. Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, жаловавшейся на аварийное состояние переправы через реку Киги, пишет bash.news.
Ход проверки и результат надзорных мер
- Причина обращения: мостовое сооружение через реку Киги долгое время находилось в аварийном состоянии, создавая угрозу безопасности жителей села.
- Меры прокурорского реагирования: надзорное ведомство проверило объект и внесло представление руководителю ответственного органа с требованием устранить нарушения.
- Результат: после вмешательства прокуратуры аварийное сооружение демонтировали и установили на его месте новый металлический мост.