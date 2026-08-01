Страховая откажет: за какие травмы в отпуске туристу придется платить самому

Сломанная на горнолыжном склоне нога, травма после пьяного прыжка в бассейн или порез во время ограбления магазина могут обойтись туристу в огромную сумму. Даже купленный перед отпуском полис не спасет, если произошедшее не входит в страховое покрытие. В каких случаях путешественнику придется оплачивать лечение самостоятельно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию ответственности туроператоров Юлия Алчеева.

Эксперт подчеркнула, что страховые компании не решают по своему усмотрению, кому платить, а кому отказать. Если предусмотренное договором событие произошло, компания обязана выполнить свои обязательства. Проблемы начинаются, когда травма изначально относится к исключениям или турист не включил нужный риск в полис.

Пьяная травма не всегда означает отказ

Одной бутылки вина за ужином недостаточно, чтобы автоматически лишиться страховой помощи. Для отказа должна быть установлена прямая связь между опьянением и происшествием.

«Речь идет о заболеваниях или травмах, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с алкоголем, наркотическими или токсическими веществами. Страховая компания ориентируется на документы врачей и полиции, а не додумывает обстоятельства», — объяснила Алчеева.

Например, событие могут не признать страховым, если медики зафиксировали тяжелое опьянение, а турист в таком состоянии полез прыгать с опасной высоты в бассейн. Однако само наличие алкоголя в анализах еще не доказывает, что именно он стал причиной травмы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

За нарушение закона придется платить самому

Не поможет обычный полис и человеку, который пострадал во время противоправных действий. Если турист получил порез, убегая после кражи, или был ранен при совершении другого преступления, страховщик изучит полицейские и медицинские документы.

«Если правоохранительные органы указывают, что человек совершал противоправные действия и получил травму именно при этих обстоятельствах, событие может быть признано нестраховым», — отметила специалист.

Купил обычный полис, а полез в горы

Еще одна распространенная причина отказа — риск, которого вообще нет в договоре. Турист может оформить базовую страховку для спокойной поездки, а на месте внезапно решить покататься на горных лыжах, заняться дайвингом или попробовать другое опасное развлечение. Если спортивная активность не была указана при покупке полиса, оплачивать лечение после травмы, скорее всего, придется самостоятельно.

«Человек сообщил, что едет в горы только посмотреть на красоту и кататься не будет. Затем передумал, вышел на склон, но спортивный риск не застраховал. В таком случае произошедшее не входит в покрытие», — привела пример Алчеева.

Поэтому перед поездкой важно заранее определить планы: будут ли в отпуске лыжи, сноуборд, дайвинг, мототехника, походы или другие активные развлечения. Для них может потребоваться расширенная программа.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Где искать все исключения

Основные условия страховки собраны в ключевом информационном документе — КИД. Страховщики обязаны выдавать его клиенту до заключения договора добровольного страхования. В этой короткой памятке перечислены покрываемые риски, исключения, порядок получения выплаты и правила урегулирования споров. Алчеева советует изучить КИД до оплаты, даже если полис оформляется вместе с туром, на сайте компании или через посредника.

«Там простым и доступным языком написано, что застраховано и какие события могут быть признаны нестраховыми. Такой документ есть у каждого страховщика», — подчеркнула она.

Правило действует и при зарубежных поездках, и во время путешествий по России. Полис ОМС обеспечивает медицинскую помощь внутри страны, однако туристическая страховка может дополнительно покрывать транспортировку после лечения, возвращение домой, приезд родственника в тяжелой ситуации и другие расходы.

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