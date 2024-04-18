Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Звездном городке

Шахматный клуб Сергея Карякина будет создан в Звездном городке на базе Дома космонавтов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соответствующее соглашение было подписано главой муниципалитета Евгением Баришевским и исполнительным директором Федерации шахмат Подмосковья Альбертом Миннуллиным.

Документ подписали в рамках финальных областных соревнований «Белая ладья». Турнир начался сегодня в Королеве.

Звездный городок имеет особую связь с шахматами. Здесь нередко проводили партии в формате «космос — земля». К примеру, в 1970 году в таком матче приняли участие космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, находившиеся на борту космического корабля «Союз-9».