Шахматный турнир на призы Загорского трубного завода прошел в Сергиевом Посаде

Более ста спортсменов разных поколений поучаствовали в шахматном турнире на призы Загорского трубного завода. Который прошел в подмосковном Сергиевом Посаде.

Отмечается, что возраст участников шахматного фестиваля варьировался от 5 до 75 лет. А в подобном формате турнир проходит впервые.

«Инициатива о проведении шахматного турнира поступила от сотрудников Загорского трубного завода. Одно из направлений деятельности ЗТЗ — поддержка детского спорта и социальной сферы. Решили поддержать детей, которые выбрали для себя этот интеллектуальный вид спорта», — сказала Анна Хитрик, начальник управления внутренних коммуникаций АО «Загорский трубный завод».

Во время фестиваля для участников и гостей было подготовлено несколько активностей, в том числе просмотр кинофильмов «По щучьему велению» и «Гардемарины 1787 год. Война».