«Шахтер» наехал на ФИФА из-за отсутствия помощи украинскому футболу

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин обрушился с критикой на Международную федерацию футбола (ФИФА) и президента организации Джанни Инфантино.

Палкин заявил, что украинский футбол не почувствовал никакой поддержки со стороны ФИФА после начала специальной военной операции. Его слова приводит издание The Athletic.

«Когда ФИФА все время говорит: «Мы одна семья», где находится эта семья? Может быть, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА?» — возмутился функционер.

Палкин продолжает возмущаться по поводу решения ФИФА, принятого летом 2022 года. Тогда организация разрешила легионерам разрывать контракты с украинскими клубами из-за сложившейся ситуации. «Шахтер» рассчитывал выручить от продажи иностранных футболистов порядка 40 млн фунтов стерлингов. Когда это не получилось, клуб попытался оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, но проиграл дело.

The Athletic отмечает, что в ФИФА не стали комментировать высказывания Палкина.

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