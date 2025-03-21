Шайба 888: Овечкин сократил отставание от Гретцки до минимума

Александр Овечкин, нападающий из России, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», уменьшил разрыв в количестве голов, забитых в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки. Теперь разница составляет всего шесть шайб.

В игре против «Филадельфии Флайерз» Овечкин забил гол, увеличив количество своих шайб в регулярных чемпионатах до 888. Россиянин, которому уже 39 лет, занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Напомним, рекордсменом лиги пока что является канадский нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 играх за НХЛ.

Ранее белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас восхитился щедростью капитана команды Алексея Овечкина.