Shaman чуть не залил студию слезами, рассказывая о разводе с Мартыновой

Российский исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (Shaman) предпочитал всё последнее время после своего развода в октябре с супругой Еленой Мартыновой, являющейся его медиаменеджером, не распространяться о причинах расставания. Хранила молчание и сама Елена.

Лишь один раз в беседе со СМИ певец вскользь и без эмоций упомянул, что причиной развода якобы стали слишком плотные концертные графики у обоих.

Однако на недавних съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Shaman признался, что продолжает сильно переживать из-за расставания с Мартыновой. Исполнитель назвал произошедшее «бедой».

«Безусловно, это беда, я очень сильно эту тему переживаю. Переживаю, потому что все-таки семь лет, даже больше, с человеком были вместе. Когда это происходит после такого достаточно длительного периода, это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас. месяца», — рассказал Дронов в беседе с Корчевниковым.

Он добавил, что происходящее с ним последние два месяца после развода можно назвать «эмоциональными виражами».

Напомним, Дронов и Мартынова поженились в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Shaman разрыдался на сцене в Липецке из-за смерти своего пресс-секретаря Коробкова-Землянского.