Shaman разрыдался на сцене в Липецке из-за смерти Коробкова-Землянского

Российский популярный исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (сценический псевдоним Shaman) внезапно расплакался прямо во время своего первого концерта в Липецке. Кадры произошедшего выложены фанатами певца в видеохостинге YouTube.

Сообщается, что певец дал слабину, объяснив это глубокой скорбью по своему недавно скончавшемуся пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому.

Ранее сообщалось, что журналист внезапно почувствовал себя плохо, но даже приехавшая на вызов скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет. По мнению медиков, пресс-секретарь певца Shaman умер от сердечной недостаточности.

Как сообщают местные СМИ, выступление Shaman было посвящено скончавшемуся Коробкову-Землянскому. Исполнитель сначала вышел на сцену с инициалами журналиста на руках. Во время исполнения композиции «Я останусь с тобой» он не выдержал и заплакал.

Ранее мы рассказывали, как SHAMAN отреагировал на смерть своего 40-летнего пресс-секретаря Коробкова-Землянского.