SHAMAN не выступит в Нижнем Тагиле и Магнитогорске

Выступление российского исполнителя SHAMAN, намеченное на 24 сентября, было отменено в Нижнем Тагиле. Также концерт певца, запланированный на 3 октября в Магнитогорске, не состоится, сообщили организаторы концерта в соцсети «ВКонтакте».

«Концерт SHAMAN в Нижнем Тагиле не состоится по техническим причинам», — сказано в сообщении.

Организаторы также объявили об отмене выступления в Магнитогорске. Журналисты ранее предположили, что отмена концертов могла быть связана с низким уровнем продажи билетов.

На текущий момент информация о переносе других мероприятий отсутствует. В частности, ближайший концерт исполнителя должен пройти 25 сентября в Екатеринбурге, и официального объявления о его отмене не было.

Ранее сообщалось, что концерт SHAMAN в Ставрополе отменили после опроса губернатора в соцсетях.