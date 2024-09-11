Концерт Шамана в Ставрополе отменили после опроса губернатора в соцсетях

Губернатор провел опрос в социальных сетях касательно формата празднования Дня края, Дней городов и округов. Итоги показали, что 81% респондентов были против праздников в любом виде. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Теперь власти пытаются вернуть уплаченный гонорар.

По имеющимся данным, после того как результаты опроса стали известны, в краевой Минкульт было направлено распоряжение отменить почти все культурно-массовые мероприятия, включая концерты.

Предварительно, в контракте с Ярославом Дроновым предусмотрен пункт, по которому певец не обязан возвращать предоплату в случае отмены концерта по инициативе заказчика.

Ранее сообщалось, что известный рэпер Лигалайз заинтересовал приставов из-за долгов.