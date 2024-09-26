SHAMAN объявил о расставании с супругой

«Дорогие друзья, мы с Еленой — очень загруженные люди. К сожалению, наш рабочий график и высокий уровень занятости не оставили места для полноценной личной жизни. Решение о разводе принято совместно. Мы продолжаем поддерживать дружеские отношения, без каких-либо конфликтов или обид», — отметил артист.

Несмотря на развод, Ярослав Дронов и его бывшая супруга Елена планируют поддерживать дружеские отношения и сотрудничать в профессиональной сфере. Артист выразил признательность за те годы, которые они провели вместе, и подчеркнул, что уважает ее как личность и профессионала.

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