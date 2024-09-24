SHAMAN вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концерт

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вернул в казну Ставропольского края 15 млн руб., полученных за участие в праздновании Дня города и края, сообщил телеграм-канал Baza.

Планировалось, что Дронов выступит на торжествах 14 сентября. Однако за несколько дней до события губернатор края провел опрос среди жителей, чтобы узнать, следует ли тратить деньги на приглашение артистов. Большинство опрошенных высказались против этого.

По данным из письма прокуратуры, SHAMAN вернул всю полученную сумму. Между краевой филармонией и представителями артиста было заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта.

18 сентября в бюджет края вернулись 15 млн 300 тыс. 300 руб.

Ранее сообщалось, что концерт SHAMAN в Ставрополе отменили после опроса губернатора в соцсетях.