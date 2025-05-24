SHAMAN представил новую песню «Первая любовь»

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил свою новую работу — песню под названием «Первая любовь». В этой композиции, удостоенный звания заслуженного артиста России певец и автор, повествует о чувствах юного человека, переживающего свою первую влюбленность, окончившуюся вместе со школьными годами.

SHAMAN подчеркивает значимость первого любовного опыта, даже если он не привел к долгосрочным отношениям. По его словам, это важный этап взросления, полный сильных эмоций и переживаний. Музыкант уверен, что песня, способная помочь пережить эти чувства и выразить их, может стать своеобразным «психологом» для слушателя.

В музыкальном видео на песню «Первая любовь» использованы настоящие видеоролики, присланные старшеклассниками из разных уголков России. В течение недели они делились своими историями, публикуя их в социальных сетях с хештегом #SHAMANперваялюбовь.

Новая песня и видеоклип «Первая любовь» уже доступны для прослушивания и просмотра на всех популярных цифровых платформах.

Ранее SHAMAN прокомментировал свое будущее выступление на «Интервидении».