SHAMAN прокомментировал свое будущее выступление на «Интервидении»

Стала известна реакция певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, на свое будущее выступление на «Интервидении». Он заявил, что пока не решил, будет исполнять собственную песню на конкурсе либо привлечет кого-то для ее написания. Свою точку зрения артист высказал в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале.

По словам солиста, он совсем недавно узнал, что будет представлять Россию на музыкальном конкурсе. Артист пообещал, что будет петь на русском языке. Он также допустил, что привлечет для написания композиции, с которой выступит на «Интервидении», кого-либо из композиторов.

«Все возможно. Будем смотреть по ситуации. Мы с коллегами посовещаемся и примем единственное верное решение», — указал SHAMAN.

Дронов добавил, что в России очень много талантливых композиторов и исполнителей, причем как знаменитых, так и неизвестных.

Ранее будущее выступление Дронова прокомментировал музыкальный критик Соседов. Он выразил мнение, что SHAMAN победит на первом в истории международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». В свою очередь артист поблагодарил страну за решение отправить его на конкурс, который пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Участие в музыкальном состязании примут артисты из 22 стран.