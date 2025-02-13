Мизулина ответила на вопрос школьников о связи с SHAMAN

Глава лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила школьнику на вопрос о том, что на самом деле ее связывает с артистом Ярославом Дроновым (SHAMAN). Об этом пишет РИА Новости.

Глава ЛБИ приехала в Кемерово к молодежи, где в ходе одного из выступлений в Кузбасской филармонии получила неудобный вопрос от школьника. Он напомнил о слухах про связь Мизулиной и Дронова, с которым их часто видят вместе на мероприятиях. Кроме того, сама деятельница вышла на сцену под песню SHAMANа, чем вызвала дополнительный интерес юных слушателей.

Вопрос школьника поддержали в зале громкими овациями и Мизулина решилась ответить.

«Забавно, что ребят такого юного возраста это тоже интересует. Вы все узнаете 9 марта», — ответила звезда.

Однако в каком именно формате Мизулина решится раскрыть правду о своей личной жизни пока неизвестно. Гостя сибирского города не стала этого уточнять.

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