SHAMAN раскрыл свои необычные ритуалы перед концертами

У каждого артиста есть свои секреты подготовки к выходу на публику: кто-то требует особый набор продуктов по райдеру, кто-то предпочитает лишний час сна. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный миллионам как SHAMAN, на фан-встрече в московских Лужниках поделился личными ритуалами. В его расписании перед концертом — утренняя зарядка с приседаниями и отжиманиями, а главное действие происходит у самого выхода.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru певец признался, что главным источником энергии для него всегда остается зрительский зал. Любовь поклонников способна зарядить кого угодно, но и о физической форме артист не забывает.

«Без утренней зарядки никуда», — заметил SHAMAN, добавив, что стандартный набор упражнений включает приседания и отжимания.

Однако самым важным моментом перед выходом на сцену остается крестное знамение. По словам исполнителя хита «Встанем», именно вера дает ему не просто силы, а ту самую искру, огонь и талант, которые он затем щедро отдает зрителям.

«Только отдавая, можешь быть по-настоящему счастливым и спортивным», — подчеркнул артист.

К слову, SHAMAN в этом не одинок. Ранее заслуженная артистка России Алсу рассказывала, что перед каждым выходом на сцену произносит молитву, которой ее когда-то научила бабушка. Певица убеждена: никакие личные неурядицы не должны влиять на выступление, ведь зрители приходят за радостью и праздником.