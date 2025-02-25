SHAMAN рассказал о фирменной «курочке» Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь оказались в центре внимания. В своем телеграм-канале Мизулина опубликовала видео с артистом.

Вечер прошел под знаком кулинарных экспериментов: Екатерина запекла курицу, и, судя по всему, соблазнительное блюдо произвело впечатление на SHAMAN. Певец остался в восторге от угощения и даже поделился с Екатериной некоторыми советами по улучшению рецепта.

«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я ее с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — рассказал артист.

Записанный на видео процесс общения подогрел интерес фанатов и вызвал еще больше обсуждений. Хотя Ярослав и Екатерина пока не комментируют слухи о романтических отношениях, они охотно делятся совместными моментами и активно продолжают проводить время друг с другом.

Ранее SHAMAN выпустил отснятый в школе клип с Мизулиной на песню «Я останусь с тобой».