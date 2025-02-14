SHAMAN выпустил отснятый в школе клип с Мизулиной на песню «Я останусь с тобой»

Исполнитель Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, выпустил музыкальный клип с Екатериной Мизулиной. В этом видео артисты улыбались, обнимались и танцевали. SHAMAN назвал свою композицию «Я останусь с тобой» саундтреком первой любви, сообщила пресс-служба исполнителя интернет-изданию «Подмосковье Сегодня».

SHAMAN поделился, что эта песня навсегда остается в сердце, когда становится фоном для первого поцелуя или танца с любимой.

Клип также стал местом участия 700 учеников московской школы, которые радостно позировали с любимыми артистами. Выбор учебного заведения определяли по конкурсу.

Объявление о конкурсе прошло 24 января, где в телеграм-каналах SHAMAN и Мизулиной стартовал сбор заявок. В качестве награды выделялись автограф-сессия и концерт, в числе которых была съемка клипа и огромный торт. Учащиеся прислали более 200 тыс. обращений, многие из которых были необычными и креативными.

31 января место попечительского конкурса заняла школа № 1409, которую выбрали SHAMAN и Екатерина Мизулина. Премьера песни «Я останусь с тобой» состоялась на шоу SHAMAN «ПОБЕДА!» 22 августа 2024 года на Красной площади в Москве, что положило начало новому туру исполнителя по России.

Ранее Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду о связи с SHAMAN в марте.