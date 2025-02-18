Шарапова назвала причину ухода из шоу «Модный приговор»

В беседе с WomanHit телеведущая Арина Шарапова рассказала, почему покинула шоу «Модный приговор» и объяснила, почему не являлась протеже стилиста Александра Васильева.

Арина Шарапова трудится на Первом канале и телевидении в целом уже более 30 лет. Свыше трех из них она посвятила шоу «Модный приговор», выступая бок о бок с Вячеславом Зайцевым и другими современниками. Однако осенью 2010-го Шарапова заявила, что покидает проект. В беседе с журналистами она связала это с уходом любимого коллеги.

«Несколько лет я вела "Модный приговор" с Вячеславом Зайцевым, и когда он стал плохо себя чувствовать, заболел, все начало ломаться. Из программы ушел Вячеслав Михайлович, уволилась продюсер Наталья Никонова. И я, как человек консервативный, тяжело это восприняла», — рассказала Арина.

По словам ведущей, Васильев стал ее протеже и протеже Зайцева, так как пришел позже.

Напомним, стилист Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в Щелковской городской больнице на 86-м году жизни. Модельера доставили в реанимацию с кровотечением желудка.

Ранее сообщалось, что новая соведущая «Модного приговора» рассказала о впечатлениях от работы на шоу.