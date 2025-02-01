Новая соведущая «Модного приговора» поделилась впечатлениями от роли в программе

Астролог Василиса Володина высказала мнение, что накопленные знания помогут ей во время участия в телевизионном проекте «Модный приговор», сообщило интернет-издание «Абзац».

Василиса Володина призналась, что участие в программе ей интересно. Астролог считает уместным свое присутствие на интуитивном уровне. Она допускает, что многие женщины не отказались бы участвовать в проекте, связанном с модными тенденциями.

Астролог поделилась с «Абзацем» ожиданиями от работы в передаче. По ее мнению, это будет интересный опыт. Не исключено, что непродолжительный.

«Проект просил туда мою персону, приглашение на роль соведущей было ожидаемо», — поделилась в беседе с «Абзацем» популярный астролог.

По данным издания, Василиса Володина будет выполнять в проекте роль защитника. Собеседница призналась, что ей близка эта роль. Новым ведущим шоу путем голосования зрителей был назначен Александр Рогов. Популярный стилист отметил, что зрительское признание имеет для него особенное значение. Он намерен совмещать участие в «Модном приговоре» с другими телевизионными проектами.

Ранее сообщалось, что Собчак перечислила негативные последствия участия Эвелины Хромченко в телепрограмме «Модный приговор».