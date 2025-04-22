Шатура звучит: юные таланты разделили сцену с легендарным ансамблем «Россия»

Этот масштабный праздник народной музыки стал настоящим событием для жителей Шатуры и всей Московской области. На одной сцене с юными дарованиями, представителями детских школ искусств из разных уголков региона, выступил всемирно известный Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной — символ русской культуры и традиций.

Напомним, что отборочный этап конкурса, прошедший 8 апреля, собрал более 300 талантливых детей, играющих на народных инструментах и исполняющих русские народные песни. Этот масштабный форум стал настоящим подарком для шатурских поклонников народной музыки.

Двухнедельный перерыв пролетел незаметно. В этот знаменательный день победителям конкурса выпала уникальная возможность выступить под аккомпанемент прославленного ансамбля «Россия» под чутким руководством заслуженного артиста Дмитрия Дмитриенко.

Зал был полон восторженных зрителей, которые с первых нот одарили юных певцов-народников бурными аплодисментами. Среди них была воспитанница Шатурской школы искусств им. Калинина Соня Котова, чье выступление было отмечено особой теплотой.

Особое место в программе заняли выступления юных музыкантов, чьи виртуозные соло на домре, балалайке, гуслях и аккордеоне покорили сердца слушателей. Домристка Марьяна Крюкова с гордостью представляла Шатуру, демонстрируя высокий уровень мастерства.

Яркими красками на концерте засияли как сольные, так и ансамблевые номера, а завершающим аккордом стала феерия в исполнении ансамбля «Россия» — виртуозное исполнение всеми любимой «Калинки-малинки».

Директор ДШИ им. Калинина подчеркнула, что этот исторический момент навсегда останется в памяти учеников. Она призвала педагогов и музыкантов продолжать неустанно передавать богатое наследие русской культуры будущим поколениям, воспитывая настоящих патриотов и ценителей народной музыки в школах Шатуры.

В эту субботу, 26 апреля, ДШИ им. Калинина вновь распахнет свои двери для ежегодного отчетного концерта, на котором шатурские ученики поделятся своими достижениями.

Место проведения — корпус «Перспектива» Шатурского лицея.