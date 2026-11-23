Во вторник, 24 ноября 2026 года, православная церковь чтит память византийского монаха и писателя Феодора Студита, а в народном календаре эта дата известна как Студинит — время первых зимних холодов и особых домашних традиций. О них рассказала редакция aif.ru .

В народе день прозвали Студинитом не только по созвучию с именем святого, но и из-за погоды: к концу ноября обычно окончательно устанавливались морозы. В храмах 24 ноября проходит будничная служба без праздничного знака, совмещенная с богослужением Октоиха.

Кем был Феодор Студит

Будущий святой появился на свет в VIII веке в Константинополе в состоятельной и знатной семье. Он получил прекрасное образование, сделал успешную карьеру и женился на девушке своего круга по имени Анна. Однако в 22 года супруги приняли совместное решение оставить светскую жизнь и уйти в монастырь. Феодор сознательно выбирал самый изнурительный физический труд и проводил время в непрерывных молитвах, стремясь искупить прежнюю жизнь в роскоши. Со временем усердного инока избрали игуменом Студийского монастыря — отсюда и пошло его прозвище.

Феодор вошел в историю как бескомпромиссный борец за правду и чистоту веры: он открыто спорил с византийскими императорами, обличал их пороки и выступал против ересей. За смелость его не раз отправляли в ссылки, но каждый раз он возвращался в родную обитель и вновь возглавлял ее. Составленный им монастырский устав стал образцом для русских обителей и применялся вплоть до XIV века, а его богословское наследие помогло укрепить церковный порядок.

Народные приметы на 24 ноября

По наблюдениям предков, погода в день Студинита помогала предсказать характер предстоящей зимы и будущего лета:

дождь за окном сулит скорое потепление до самого декабря;

теплая погода предвещает мягкую зиму без лютых стуж;

яркое солнце указывает на близкое похолодание;

усыпанное звездами ночное небо обещает богатый урожай грибов в следующем году;

гуси и утки, вышедшие на лед, предсказывают оттепель на Рождество.

Что стоит сделать и от чего лучше отказаться

Поста 24 ноября нет, поэтому строгих ограничений в еде не предусмотрено, однако народные обычаи диктуют свое меню и распорядок дня. К этой дате полагалось полностью завершить все дела на участке и провести день в кругу семьи. Хозяйкам советовали сварить щи и накормить ими родных, а вечером подать на стол соленые огурцы. Также считалось хорошей приметой вынести из дома всю надколотую и треснутую посуду, чтобы избавиться от накопившегося негатива.

Под запретом в этот день оказывались свадьбы и сватовство. Кроме того, 24 ноября не рекомендовалось грубить близким, переедать и подолгу залеживаться в постели.