Жители Эстонии собирают подписи против полного закрытия границы с Россией, призывая сохранить исключения для поездок к близким и возвращения домой, сообщает aif.ru со ссылкой на портал Delfi.

Инициаторы обращения напоминают о живых людях, чьи судьбы завязаны на поездках по обе стороны рубежа: одним нужно проведать пожилых или болеющих родных, другим — вернуться из России в Эстонию. Авторы петиции просят предусмотреть для таких случаев особые правила и не захлопывать дверь окончательно. В тексте документа подчеркивается, что даже при заботе о безопасности государства важно помнить о правах граждан, родственных связях и гуманитарных задачах.

К понедельнику, 23 ноября, под обращением поставили подписи около 2000 человек.

Ранее власти Эстонии заявили о намерении с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. В российском МИД такой шаг охарактеризовали как конфронтационный и обратили внимание, что удар придется и по жителям приграничных территорий самой прибалтийской страны.