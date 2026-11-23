Российские бойцы сорвали атаку вдвое превосходящей по численности группы ВСУ на добропольском направлении с помощью куска кирпича. Об этом сообщает РИА Новости.

Историей поделился оператор беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Сердцеед. По данным агентства, позицию обороняли трое российских военнослужащих, тогда как украинская диверсионно-разведывательная группа насчитывала семь человек. К тому моменту у российской стороны закончились оборонительные гранаты, и бойцы пошли на хитрость.

Военнослужащий вспомнил, что взял кирпич, стукнул его о другой и с половиной кирпича крикнул в окно, что он свой. Когда противник приблизился, один из украинских военных пригнулся. В итоге российские бойцы не понесли потерь в том бою. По словам Сердцееда, часть украинских военных сбежали, а остальным был дан отпор.

Ранее стало известно, как российский боец жил в тылу врага три недели.