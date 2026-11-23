Диетолог и нутрициолог Кэти Сандерс рассказала, как поддерживать выработку витамина D зимой с помощью диеты. Об этом сообщает The Independent.

По словам специалиста, одним из лучших природных источников витамина D считается лосось. Диетолог также посоветовала включать в рацион скумбрию: в 100 граммах приготовленной рыбы содержится в среднем 8,5 микрограмма этого вещества. Еще один источник — яйца, в каждом из которых около 1,7 микрограмма витамина D. Кроме того, Сандерс рекомендовала обратить внимание на напитки, сухие завтраки, йогурты и спреды с добавлением нутриента.

Диетолог отметила, что в пище содержится мало витамина D и осенью и зимой такого количества не хватит для восполнения дефицита. Поэтому она посоветовала обратиться к врачу, который при выявлении нехватки назначит добавки с этим витамином.

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