Совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга на должностях президента и генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение вступило в силу немедленно. Поводом для него названо получение информации от представителей высших уровней федеральной власти США, которая позволила сделать вывод, что возвращение сооснователю и руководителю компании статуса, который он имел в течение 33 лет, не создаст угрозы для национальной безопасности.

Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что совет считает Хуанга подходящим человеком для руководства Nvidia и что его восстановление отвечает наилучшим интересам акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов.

Сам Хуанг, ранее не исключавший возвращение на пост, подчеркнул, что считает большой честью для себя такое предложение. Он поблагодарил совет директоров за доверие, а также сотрудников, акционеров и партнеров за поддержку. Акции Nvidia, обвалившиеся после ухода Хуанга, взлетели более чем на 30%.

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