Врач назвала стресс и чрезмерные нагрузки среди возможных причин инфаркта у Джигурды
NEWS.ru: врач Самойлова назвала возможные причины инфаркта у Никиты Джигурды
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Семейный врач Анастасия Самойлова назвала возможные причины инфаркта у 65-летнего актера и певца Никиты Джигурды.
В интервью NEWS.ru специалист отметила, что проблемы с сердцем у артиста могли быть связаны с сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками. При этом врач напомнила о других факторах, способных повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Риск повышают курение, сахарный диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни», — сказала медик.
Накануне стало известно, что Джигурде потребовалась экстренная операция на сердце. В настоящее время артист находится в сознании и проходит лечение в реанимационном отделении Боткинской больницы.
Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о госпитализации Никиты Джигурды.