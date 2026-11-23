В интервью NEWS.ru специалист отметила, что проблемы с сердцем у артиста могли быть связаны с сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками. При этом врач напомнила о других факторах, способных повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Риск повышают курение, сахарный диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни», — сказала медик.

Накануне стало известно, что Джигурде потребовалась экстренная операция на сердце. В настоящее время артист находится в сознании и проходит лечение в реанимационном отделении Боткинской больницы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о госпитализации Никиты Джигурды.