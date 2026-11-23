В Москву и Московскую область приходит полноценная зима: уже завтра, во вторник, начнутся мощные снегопады с метелью, которые продлятся по меньшей мере до утра четверга. Температура воздуха при этом до конца месяца будет удерживаться в отрицательных значениях, поэтому сформировавшийся снежный покров до декабря точно никуда не уйдет. Таким прогнозом с Общественной Службой Новостей поделилась специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.

Эксперт пояснила, что формировать зимнюю погоду будет южный циклон, который сейчас находится над Молдавией и Румынией, но уже в ближайшее время начнет проникать вглубь европейской части России.

Мы ожидаем, что в ночь на вторник у нас местами выпадет небольшой снежок. А вот уже днем в прогнозе звучит снег, по области местами сильный, и даже поднимется метель, — рассказала Позднякова.

Температурный фон будет стабильно отрицательным: в ночные часы столбики термометров покажут -1…-3 градуса, днем — 0…-2. Неприятным фактором станут порывы ветра до 12–15 метров в секунду, которые и поднимут метель, создавая на дорогах опасный снежный накат. В ночь на среду ситуация останется сложной — вновь ожидается сильный снег и метель. Днем 25 ноября интенсивность осадков пойдет на убыль, однако морозы усилятся: в Москве до -2…-4 градусов, по области — до -5.

За период с вторника по утро четверга в регионе выпадет до 40% месячной нормы осадков.

И этот снег уже пойдет в зиму, потому что температура и далее будет удерживаться на отрицательных значениях. Так что наступает зима, — констатировала синоптик.

В четверг погода несколько успокоится, снега станет заметно меньше. Предварительный прогноз на вторую половину недели обещает «морозы с небольшим снежком» до субботы, после чего осадки прекратятся. При этом похолодание продолжится: ночные температуры по Москве и области опустятся до -3…-8 градусов, дневные составят -1…-6 градусов.

Метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво отрицательной, и формируется снежный покров. Так что все признаки зимы налицо, — резюмировала собеседница издания.

Ранее синоптик Паршина дала прогноз на декабрь в Москве.