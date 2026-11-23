Представительница Московской области Варвара Кузьминова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Зеленый) стала лауреатом премии Moscow Sport & Fitness Awards 2026 в номинации «Спортсмен года» по тяжелой атлетике. Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного «Кубка Яшанькиных», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она провела сезон, собрав коллекцию трофеев всероссийских и международных турниров. В ноябре 2026 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Нинбо (Китай) она завоевала бронзовую медаль в упражнении «рывок» в весовой категории до 77 кг, в сентябре 2026 года — стала чемпионкой России.

В течение сезона Варвара Кузьминова становилась триумфатором Кубка России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером первенства мира. В номинации «Тренер года» по тяжелой атлетике был отмечен тренер спортсменки — Владимир Сущак.

Moscow Sport & Fitness Awards — ежегодная премия, отмечающая выдающихся спортсменов, тренеров и проекты в сфере спорта и фитнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.