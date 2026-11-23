Представительницы Московской области Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина завоевали серебряную и бронзовую медали на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку, который прошел с 20 по 22 ноября в Сеуле (Республика Корея). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Серебряную медаль в смешанной эстафете завоевала сборная России в составе Фаили Аймалетдиновой и Елены Серегиной (обе — областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна), а также Владимира Балбекова и Константина Ивлиева. Победу одержала команда Нидерландов, бронза у сборной Китая.

Аймалетдинова также завоевала бронзовую медаль на дистанции 1,5 тыс. м среди женщин.

Третий этап Мирового тура по шорт-треку собрал команды из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.