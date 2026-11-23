«Водная дорога жизни»: военэксперт пояснил попытку НАТО задушить Калининград
Военэксперт Дандыкин: Запад хочет заблокировать Калининград через море
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В информационном поле активно обсуждается атака неизвестных беспилотников на российское гражданское судно, произошедшая в минувшие выходные в акватории Балтийского моря. Корабль, по сообщениям СМИ, направлялся в Калининград. Свою точку зрения по данному инциденту Общественной Службе Новостей высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, произошедшее — это не случайный инцидент, а целенаправленная разведка и попытка Запада обрубить логистику России в регионе.
Киевский режим — это оружие руководства НАТО, Запада и Европы. Они не случайно на прошлой неделе проводили саммит «Коалиции желающих» в Берлине,
— отметил эксперт.
Участники совещания, по его мнению, говорили конкретно о том, что сейчас происходит на Балтике. В данный момент противник преследует цель заблокировать транспортный коридор наших портов и полностью изолировать Калининград. Эту задачу они пытаются реализовать уже давно.
Дандыкин подчеркнул, что к событиям на Балтике нужно относиться максимально серьезно. Водный коридор — это главная артерия, снабжающая Калининград, особенно учитывая, что Литва жестко ограничивает прохождение грузов по железной дороге. Эксперт призвал усилить противодиверсионную службу на всех участках — в Финском заливе, в районе Кронштадта и других стратегических точках, так как существует реальная вероятность того, что противник может перейти к минированию акватории.
Активизация противника, по словам Дандыкина, наблюдается не только на Балтике, но и на Средиземном море. В этой связи нельзя исключать атак на суда, идущие по Северному морскому пути. Украинские безэкипажные катера могут появиться даже со стороны Норвегии.
К этому нужно относиться очень серьезно, проявлять осторожность во всех отношениях,
— заключил военный эксперт.
Ранее президент Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.