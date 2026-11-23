В информационном поле активно обсуждается атака неизвестных беспилотников на российское гражданское судно, произошедшая в минувшие выходные в акватории Балтийского моря. Корабль, по сообщениям СМИ, направлялся в Калининград. Свою точку зрения по данному инциденту Общественной Службе Новостей высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, произошедшее — это не случайный инцидент, а целенаправленная разведка и попытка Запада обрубить логистику России в регионе.

Киевский режим — это оружие руководства НАТО, Запада и Европы. Они не случайно на прошлой неделе проводили саммит «Коалиции желающих» в Берлине, — отметил эксперт.

Участники совещания, по его мнению, говорили конкретно о том, что сейчас происходит на Балтике. В данный момент противник преследует цель заблокировать транспортный коридор наших портов и полностью изолировать Калининград. Эту задачу они пытаются реализовать уже давно.

Дандыкин подчеркнул, что к событиям на Балтике нужно относиться максимально серьезно. Водный коридор — это главная артерия, снабжающая Калининград, особенно учитывая, что Литва жестко ограничивает прохождение грузов по железной дороге. Эксперт призвал усилить противодиверсионную службу на всех участках — в Финском заливе, в районе Кронштадта и других стратегических точках, так как существует реальная вероятность того, что противник может перейти к минированию акватории.

Активизация противника, по словам Дандыкина, наблюдается не только на Балтике, но и на Средиземном море. В этой связи нельзя исключать атак на суда, идущие по Северному морскому пути. Украинские безэкипажные катера могут появиться даже со стороны Норвегии.

К этому нужно относиться очень серьезно, проявлять осторожность во всех отношениях, — заключил военный эксперт.

Ранее президент Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.