В жилом квартале «Подлипки-Город» в Коломне продолжается строительство двух трехэтажных корпусов, там уже построены десятки малоэтажных домов, работает детский сад, в перспективе появится многофункциональный центр появится. Новые корпуса планируют достроить в мае 2028 года, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В двух домах будет 79 квартир, больше половины из них — двухкомнатные. Один корпус рассчитан на 45 квартир, второй — на 34. В общей сложности проект предусматривает более 45 малоэтажных домов. Готовность двух строящихся корпусов составляет 10% и 23%. В одном здании возводят монолитный каркас первого этажа, в другом — несущие и ограждающие конструкции.

Застройщик — ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна». Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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