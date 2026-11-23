На улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, помимо бассейнов, там появятся тренажерные залы, помещения для занятий аэробикой и лечебной физкультурой, а также зона отдыха с парными. Инвестиции в проект составят 440 млн рублей, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс площадью 7,6 тыс. кв. м будет состоять из двух корпусов, соединенных переходной галереей. В одном разместят бассейн на 160 посетителей в смену и два тренажерных зала общей площадью более 1,6 тыс. кв. м. В другом оборудуют второй бассейн на 100 посетителей в смену и зону отдыха с парными.

Проект сопровождает Центр содействия строительству Московской области, который помог застройщику получить исходную разрешительную документацию и разрешение на строительство. Завершить проект планируется до конца 2029 года. В новом спорткомплексе создадут 39 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.