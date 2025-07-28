Шатурский ветеран СВО завоевал бронзу на «Кубке мужества»

В Серпухове прошел межрегиональный спортивный фестиваль, на котором честь округа достойно представили Антон Вахмянин и Григорий Куликов, члены Ассоциации ветеранов СВО.

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из шести регионов России.

Участники продемонстрировали свое мастерство в четырех дисциплинах: пауэрлифтинге, метании спортивных ножей, адаптивном боксе и адаптивном гиревом спорте.

Антон Вахмянин, житель Шатуры и ветеран СВО, стал обладателем бронзовой медали в гиревом спорте.

«Выражаю огромную признательность нашему руководителю Ассоциации ветеранов СВО Василию Карпову за то, что он объединил нас, создал команду, организовал поездку, занимался оформлением всех необходимых документов и поддерживал нас», — поделился Антон Вахмянин.

По его мнению, сейчас особенно важно вовлекать военнослужащих в занятия спортом, и это станет одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциации в будущем.

В общекомандном зачете первое место заняло Подмосковье, показав лучший результат по общему количеству полученных наград. Регион представляли ветераны СВО из 36 округов. Среди 14 участников, отмеченных высокими государственными наградами, оказался и Антон Вахмянин — кавалер ордена Мужества.

Фестиваль был организован Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Паралимпийского комитета и стал важным этапом в развитии адаптивных видов спорта для ветеранов боевых действий.