Автоматические выплаты семьям: Минфин ждет официальное предложение

Минфин: идея автоматической семейной налоговой выплаты звучит интересно

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Минфин готов изучить идею автоматической семейной налоговой выплаты — но только если соответствующее предложение официально поступит в ведомство. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве.

С такой инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар: она предложила предоставлять выплату в проактивном, автоматическом формате.

Сейчас получить семейную налоговую выплату можно через МФЦ, территориальные органы Социального фонда или портал «Госуслуги» — заявления принимали с 1 июня по 1 октября 2026 года. Хотя большую часть сведений СФР запрашивает самостоятельно, в отдельных случаях заявителю нужно лично представить некоторые справки.

Выплата равна 7% от уплаченного в 2025 году НДФЛ по ставке 13%. На нее могут претендовать работающие граждане РФ, которые постоянно живут в стране и воспитывают двоих или более детей (до 18 лет либо до 23 лет — при очном обучении). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5‑кратного регионального прожиточного минимума, заявитель должен официально платить НДФЛ и не иметь задолженности по алиментам.

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