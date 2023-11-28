Шедевры Константина и Владимира Маковских представят в музее Серпухова

Выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» впервые откроется в Подмосковье на базе Серпуховского историко-художественного музея. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

В экспозиции будут представлены 87 картин из собраний двенадцати федеральных музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Проект будет представлен в новом выставочном пространстве, которое создали в обновленном Каретном сарае. Здание входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых и является объектом культурного наследия.

Главным элементом концепции выставки стала книга — стены выполнят в форме книжных страниц, пространство дополнят аудиоинсталляции с отрывками из произведений русских писателей, с которыми были связаны Маковские.

«Стереотип о том, что на большие выставки нужно ехать только в столицу, постепенно уходит в прошлое. Теперь и в Подмосковье едут посмотреть на Маковских, Левитана, Шагала, на знаменитых отечественных авангардистов или зарубежных мастеров. И эти проекты собирают сотни тысяч зрителей», – отметил глава министерства Василий Кузнецов.

Экспозиция откроется в следующем месяце и будет работать до мая.

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