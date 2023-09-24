Шеф-повар Ивлев взыскал с «Мясницкого ряда» более трех миллионов рублей за продукты со своим фото

Отечественный ресторатор и телеведущий Константин Ивлев выиграл суд против сети «Мясницкий ряд», доказав, что компанией незаконно использовались его фотографию на продукции. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что суд обязал ответчика выплатить Ивлеву более трех миллионов рублей.

Напомним, что два года назад телеведущий стал амбассадором колбасной продукции «Мясницкого ряда». Товары с его рекламой должны были продаваться с 2021 по 2022 год. Тем неменее компания продолжила продажи и после этого срока.