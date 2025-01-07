Шестьдесят пар приняли участие в рождественском балу в Рязани

В Храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел рождественский бал, в котором приняли участие 60 пар, то есть 120 юношей и девушек, увлеченных миром танца. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что это ученики школ, воспитанники клубных формирований и творческих коллективов учреждений культуры и образования, юнармейцы, учащиеся воскресных школ. В ходе бала они станцевали вальс, полонез, мазурку, исполнили падеграс.

Отмечается, что всего на балу прозвучало десять разножанровых танцев.

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