Шестьдесят пар приняли участие в рождественском балу в Рязани
Рождественский бал состоялся в одном из храмов Рязани
Фото: [Медиасток.рф]
В Храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел рождественский бал, в котором приняли участие 60 пар, то есть 120 юношей и девушек, увлеченных миром танца. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что это ученики школ, воспитанники клубных формирований и творческих коллективов учреждений культуры и образования, юнармейцы, учащиеся воскресных школ. В ходе бала они станцевали вальс, полонез, мазурку, исполнили падеграс.
Отмечается, что всего на балу прозвучало десять разножанровых танцев.
Ранее сообщалось, что Рязань получила снежинку в качестве новогодней столицы 2025 года.