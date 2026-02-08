«Школа на льду» открылась в Химках: детей научили азам фигурного катания

В подмосковных Химках состоялось событие для всех любителей зимнего спорта. На Театральном катке города прошел бесплатный мастер-класс по фигурному катанию для детей под названием «Школа на льду: от малышей к чемпионам». Мероприятие собрало как новичков, впервые вышедших на лед, так и тех, кто хотел усовершенствовать свою технику.

Под руководством опытных наставников юные участники осваивали базовые элементы фигурного катания. Ярким моментом программы стали показательные выступления воспитанников спортивной школы зимних видов спорта, которые продемонстрировали, к каким вершинам можно прийти, начав с таких мастер-классов.

«В Химках мы уделяем большое внимание развитию спорта во всех направлениях — и летних, и зимних. В городе работает несколько отличных катков, которые на протяжении всего сезона становятся центром притяжения для взрослых и детей», — отметил депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Организаторы проекта заявили, что подобные бесплатные занятия планируется проводить регулярно в течение всего ледового сезона, если инициатива найдет положительный отклик у жителей. Таким образом, у каждого желающего ребенка в Химках появится возможность приобщиться к красивому и зрелищному виду спорта, сделав свои первые шаги на льду в дружеской атмосфере.

