Первые 113 малышей появились в обновленном роддоме в Химках

В обновленном роддоме Химок за первые недели 2026 года зафиксирован значительный прирост новорожденных. С начала января на свет здесь появились 113 малышей: 61 мальчик и 52 девочки. Столь активный старт года руководство учреждения связывает с завершением масштабного капитального ремонта осенью прошлого года, который кардинально преобразил учреждение.

Реконструкция затронула все ключевые зоны: были полностью обновлены палаты, заменена сантехника и закуплено современное медицинское оборудование. Это позволило не только повысить уровень безопасности, но и существенно расширить спектр услуг для будущих родителей.

Как отметил заведующий роддомом Согомон Казарьян, три четверти родов сейчас проходят с участием партнера — мужа или близкого родственника. Эта услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Помимо партнерских, женщинам доступны вертикальные и музыкальные роды, а также использование фитболов и современных методик релаксации.

«После ремонта мы вывели работу на новый уровень: будущим мамам доступны современные методики — от партнерских и вертикальных родов до программ релаксации. Главный приоритет — безопасность и комфорт женщины и ребенка», — подчеркнул депутат Мособлдумы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Он также добавил, что рождение 113 малышей с начала года является подтверждением доверия жителей к обновленному учреждению.

Для большего удобства будущих родителей в роддоме организованы ознакомительные экскурсии, в ходе которых показывают отделение реанимации новорожденных, индивидуальные палаты и логически разделенные приемные отделения. Кроме того, в медучреждении можно сразу зарегистрировать новорожденного, что значительно упрощает бюрократические процедуры для семьи. Родителям также предоставляется право выбора между единовременной выплатой в 20 тысяч рублей или подарочным набором «Я родился в Подмосковье».

