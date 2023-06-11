Школьники из Химок выиграли престижный всероссийский конкурс

Финал состязаний прошел во Владивостоке. Ребята из Подмосковья попали туда, благодаря успешно пройденным начальным этапам состязания.

В финале все команды выполняли задания, которые выпали им по жребию. Например, команде из Химок досталось следующие испытание — разработать акцию с целями, задачами, путями реализации и конечным результатом.

В итоге жюри очень высоко оценили проект команды из Химок.

«Это ошеломительный результат. Мы с учениками полетели во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивосток, где собрались лучшие ученики и педагоги начальных школ страны», – поделилась классный руководитель класса Светлана Караева.

Конкурс завершился грандиозным праздником, во время котором ребята отметили свой выпуск из 4-го класса. Детей во время мероприятия посвятили в движение «Орлята России».

Также стоит отметить, что по итогу конкурса жюри наградило самых активных участников, которые показывали свои навыки во время обучающей программы. Одним из победителей стал ученик химкинской школы №26 Филипп Короткин. Он завоевал награду в интеллектуальном поединке «Эрудит-турнир».