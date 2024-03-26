Школьники из Подмосковья разрабатывают свои игры о городах региона в рамках олимпиады

В настоящее время в Подмосковье проходит олимпиада по программированию среди детей от 7 до 16 лет, которым необходимо презентовать анимацию или игру про подмосковные города. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что работать ребятам предстоит на языке программирования Scratch и в приложении App Inventor. Так, в направлении «Экскурсия по городу Подмосковья» участникам предстоит создать приложение-гид, а в направлении «Квест по городу» необходимо разработать компьютерную игру, а также можно разработать игру-стратегию по развитию подмосковного края.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с положением конкурса можно на сайте. Работы можно присылать до 4 апреля включительно. Затем жюри предстоит определить степень оригинальности идеи, уровень ее исполнения и способность к проектированию. Результаты объявят не позднее чем через две недели после окончания приема заявок.