Школьный музей в Котельниках пополнился трофеями с передовой

В подмосковных Котельниках на базе школы №1 экспозиция Музея локальных войн пополнилась реальными артефактами с зоны специальной военной операции. Ценность этих экспонатов – не в музейной ветхости, а в их огневой свежести: совсем недавно они использовались противником.

Центр зала теперь занимают не макеты, а вещественные доказательства противостояния с применением всевозможной техники и арсенала. Разместили сбитые беспилотники, элементы вооружения и экипировки стран НАТО, вражеские бронежилеты и каски – все это было доставлено в школу напрямую из воинских подразделений. Эти предметы, с вмятинами и следами эксплуатации, наглядно рассказывают о характере противодействия, с которым регулярно сталкиваются участники СВО.

Выставку посетили бойцы из Ассоциации ветеранов СВО, лично участвовавшие в боях. Они подтвердили историческую достоверность коллекции и отметили ее важную роль в патриотическом воспитании молодежи, которое строится не на абстрактных понятиях, а на осязаемой правде.

Как пояснил заместитель главы городского округа Николай Оленев, изначально музей, открывшийся весной 2024 года, был посвящен памяти бойцов-интернационалистов. Теперь его концепция расширена.

«Таким образом, музей становится единым пространством памяти и славы для всех защитников Отечества», — отметил замглавы округа.

Мультимедийная часть экспозиции добавляет происходящему эффекта погружения. На большом экране транслируются видеокадры, снятые самими бойцами в зоне СВО. Живая и порой жесткая фиксация будней военных позволяет зрителю глубже понять обстановку и масштаб подвига российских военных, что важно для передачи знаний молодому поколению.