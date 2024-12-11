Шнуров вернул организаторам 165 млн руб. за отмененные концерты в Москве и Питере

Основатель группы «Ленинград», российской певец Сергей Шнуров вернул организаторам 165 млн рублей за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что потраченные на организацию выступлений деньги пришлось выбивать через судебные инстанции.

Речь идет о концертах, которые были запланированы на осень 2023 года в «Лужниках» и на «Газпром Арене». На момент отмены авансы уже были выплачены артисту. Шнуров не намеревался их возвращать, из-за чего организаторы подали в суд.

Сначала московский суд решил оставить деньги у исполнителя. Однако в среду, 11 декабря, Арбитражный апелляционный суд отменил это решение, поддержав позицию главы корпорации PMI (занимается организацией выступлений российских артистов) Евгения Финкельштейна.

Таким образом, Финкельштейн должен получить 140 млн рублей в виде авансов и 25 млн рублей в качестве процентов.

Сам Финкельштейн подтвердил Mash, что деньги он получил. Он отметил, что разбирательства по этому делу закрыты, а его команда готова к повторному сотрудничеству со Шнуровым.

Ранее стало известно, что певец Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по делу о блокировке в России фильма «Руки вверх».