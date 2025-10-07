Шокирующий контракт Макдэвида: все ждали рекорда, а он подписался на те же деньги — в чем подвох

Двухлетнее соглашение начнет действовать с сезона 2026/27, кэпхит составит $12,5 млн — ровно столько же Макдэвид получал по предыдущему соглашению.

На фоне рекордного контракта Кирилла Капризова с ежегодной зарплатой $17 млн ожидалось, что капитан «Эдмонтона» будет зарабатывать порядка $20 млн. Сообщалось, что сторона Макдэвида ждет соглашения россиянина с «Миннесота Уайлд», чтобы отталкиваться от него на предстоящих переговорах.

Но Коннор проявил удивительное великодушие.

Шанс для «Эдмонтона»

Этим контрактом Макдэвид дает себе и «Эдмонтону» шанс на завоевание Кубка Стэнли в течение трех ближайших лет — сейчас или, видимо, никогда. Если «Ойлерз» останутся без трофея, Макдэвид наверняка уйдет в команду-контендер.

«Эдмонтон» два года подряд играл в финале, но оба раза проигрывал «Флорида Пантерз». В 2024 году Коннору даже вручили «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф) — редкий случай, когда он достался хоккеисту не из команды-победительницы. Макдэвид подъехал за призом убитый горем и быстро ретировался — личная награда не стала для него утешением.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

После заключения нового контракта Макдэвид написал в соцсетях: «Наше путешествие продолжается». Путешествие — это поход за Кубком Стэнли, никак не меньше.

Макдэвид легко бы мог добиться многолетнего контракта на рекордную сумму, но это бы просто уничтожило возможность для менеджмента «Эдмонтона» усилить команду.

Необходимо усиление

В платежке «Эдмонтона» на данный момент свободных денег нет, а вот дыры в составе точно имеются. Вступили в силу новые контракты Леона Драйзайтля ($14 млн) и Эвана Бушара ($10,5 млн). Но пока непонятно даже, кто будет выходить в первых звеньях с Макдэвидом и Драйзайтлем. В составе «Эдмонтона» топовых вингеров нет. Есть квалифицированные «рабочие лошадки» вроде Трента Фредерика, Василия Подколзина, Каспери Капанена или молодые игроки как Исаак Ховард и Мэттью Савойе.

Понятно, что рядом с Макдэвидом набирать очки может абсолютно любой хоккеист: достаточно вспомнить Зака Кассиана или Пэта Маруна, классических силовиков. Но это вопрос только личной статистики партнеров Коннора, а не усиления игры команды.

Макдэвида личная статистика, кажется, не интересует. За десять лет карьеры в НХЛ он восемь раз выбивал 100+ очков (два раза сделать это помешали травмы), установил рекорд результативности XXI века (153 очка), пять раз выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и три раза «Харт Трофи» (приз лучшему игроку). Теперь капитану «Эдмонтона» нужен командный трофей.

Провалы менеджмента «Эдмонтона»

Своим жестом доброй воли Макдэвид как бы пытается исправить провалы менеджмента, а их в последние годы набралось немало.

Например, контракт защитника Дарнелла Нерса с зарплатой $9,25 млн. Будет угнетать платежку «Эдмонтона» еще пять лет. В прошлом плей-офф пара Нерс — Бушар (с этого сезона на двоих почти $20 млн) едва не спровоцировала вылет «Ойлерз» в первом раунде от «Лос-Анджелеса».

«Ойлерз» не смогли ответить на оффершит «Сент-Луис Блюз» и потеряли перспективных Дилана Холлоуэя и Филипа Броберга, не дали новый контракт Райана Маклауду, зато сделали сомнительные подписания Джеффа Скиннера и Виктора Арвидссона. Последних двоих уже нет в команде, а Холлоуэй, на которого пожалели $2,3 млн, набрал в «Сент-Луисе» 63 очка. Маклауд с зарплатой $2,1 млн в «Баффало Сейбрз» выбил 53 балла.

Теперь на радостях от уступки Макдэвида «Эдмонтон» продлил защитника Джейка Уолмэна — семь лет с зарплатой $7 млн, еще один сомнительный шаг.

Примеры благородства

Жест Макдэвида, конечно, не уникален сам по себе. Просто речь идет о лучшем хоккеисте мира. А так, ради командной победы на уступки шли многие игроки.

Нынешним летом «Флорида Пантерз» переподписали Сэма Беннетта, Брэда Маршана и Аарона Экблада. Все они ради сохранения чемпионского состава согласились немного подвинуться по зарплате.

А вот капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби всю карьеру (после истечения контракта новичка) играл за одинаковую зарплату — $8,7 млн, весьма умеренную для игрока такого статуса. Напомним, игровой номер у Сида — 87. Романтик, что сказать.