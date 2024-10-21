SHOT: Анна Седокова решила развестись с мужем-баскетболистом

По данным источника, певица подала заявление в Мировой суд о расторжении брака, которое было зарегистрировано в прошлую среду.

В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» жила отдельно от мужа в разных городах и описывала их отношения фразой «все сложно». По словам артистки, они уже расставались около 20 раз, но всегда находили повод вернуться друг к другу. Однако на этот раз решение стало окончательным.

«Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — написал Тимма в соцсетях, обращаясь к Седоковой.

Пара была в браке с 2020 года, но у них нет общих детей.

Седоковой 41 год. Она получила известность на Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу «Подъем».

В России она стала известна благодаря участию в украинской поп-группе «ВИА Гра», в которую попала в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Седокова стала ведущей вокалисткой и лидером группы, которую позже журналисты и фанаты начали называть «золотым» составом.

После ухода из группы в 2004 году начала сольную карьеру и сосредоточилась на работе ведущей популярных российских телепроектов, таких как «Пять звезд», «Король ринга 2», «Новые песни о главном» и других.

Ранее сообщалось, что шансы Михаила Ефремова выйти по УДО и встретить Новый год в кругу семьи приравниваются к нулю.