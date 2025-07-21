SHOT: Ефремов и Кругликова расходятся спустя 23 года брака

Заслуженный артист РФ, российский актер Михаил Ефремов и его пятая жена Софья Кругликова приняли решение расстаться после 23 лет брака. Как стало известно SHOT, пара уже не живет вместе, а сам Ефремов перестал общаться с супругой из-за постоянных конфликтов.

Отмечается, что последней каплей стало свидание актера в исправительной колонии (ИК) с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Вместе они провели три дня.

Официально заявление о разводе пока не подано, но, по информации источника, близкого к семье, это лишь вопрос времени. По его словам, все решится «бюрократическим путем» после наступления совершеннолетия детей.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. За годы брака у пары родились трое детей — дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.

По данным SHOT, Кругликова неоднократно прощала мужу скандалы, пьяные выходки и измены, поддерживала его во время суда и дождалась из колонии, где он отбывал наказание за смертельную аварию, которую устроил в 2020 году в Москве.

Ефремом вышел из ИК по условно-досрочному освобождению (УДО) в апреле 2025 года. Актеру запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения.

Ранее издание Passion сообщило, что актер Михаил Ефремов тайно пришел на похороны друга и режиссера Александра Митты.